Şenol Güneş’in sürpriz Başakşehir planı

Ligde sezonun belkide en kritik haftasına girilirkenengebelimaçında ezber bozacak. Teknik direktör Şenol Güneş’in yarın oynanacak maçta bambaşka bir planın üstünde çalıştığı öğrenildi. Ilk Önce son haftalarda bir türlü bekleneni veremeyen Jeremain Lens kulübüye çekilecek. Ligde bu sezon sadece 1 gol atabilen, cezalı Quaresma’nın yokluğunda kendisine verilen şansı iyi kullanamayan ve etkisiz futboluyla tepki toplayan Hollandalı oyuncuya Şenol Güneş’in bundan böyle sabrı kalmadı. Lens’in yerine vatandaşı Ryan Babel’in sağ kanatta ödev alması bekleniyor.

Rekor, forma getirdi

Babel’in sağa geçmesiyle birlikte boşalan sol kanadı dolduran ad ise Caner Erkin olacak. Kendisine ne zaman atama verilse başarılı futboluyla takdir toplayan yıldız oyuncunun, son 3 maçta oyuna sonradan girmesine ve toplamda 67 dakika vakit almasına rağmen keza hücumda ayrıca de savunmada takıma kattığı enerji dikkat çekmişti. Son olarak Bayern Münih karşı da meziyetlerini göstermeyi başardı. Caner Erkin, Alman deviyle oynanan karşılaşmada, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde bir maçta en fazla pas arası yapan ad (10) olmayı başarmış ve formayı hak ettiğini de göstermişti.

Asistleriyle ayrım atıyor

Caner Erkin bu sezon ligde, Avrupa’da ve kupada forma giydiği 29 maçta takımının en çok asist yapan isimlerinden biri durumunda. Toplamda 9 golün pasını veren yıldız oyuncu bu alanda Quaresma ve Negredo ile birlikte zirveyi paylaşıyor. Lens’in ise ligde asisti değil, 1 golü var. Holandalı oyuncu yalnızca 9-0 kazanılan Manisaspor maçında 3 gol atıp, 3 asist yaptıktan sonra derin bir sessizliğe geçti.

Pepe hazırlanmış, Tosic belirsiz

Beşiktaş yarın Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabahleyin yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmana sakatlıklarını atlatan Pepe ve Dusko Tosic de katıldı. Siyah-beyazlı takımda Pepe’nin yarın forma giyebileceği, Tosic’in ise durumumun belirsizliğini koruduğu öğrenildi. Beşiktaş, hazırlıklarını bugün saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

Babel dalya diyecek

Kara Kartal’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, yarın oynanacak Başakşehir maçında forma giymesi halinde Süper Lig’de 100. defa sahaya çıkacak. Kasımpaşa kariyerinde 58 maça meydana çıkan, siyah-beyazlı formayı ise 41 kez terleten Babel, geçen sezon 5, bu sezon ise 9 defa fileleri havalandırmayı başardı.

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Kaynak: www.sporx.com

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