Şenol Güneş: “Her şey bizim elimizde”

Spread the love

Teknik Direktörü, Şampiyonlar Ligi’ne vedanın gerisinde futbolcularına yeni hedeflerini açıkladı.

Geçen Günkü idman öncesi takımla bir görüşme yapan Güneş, “Şampiyonlar Ligi’nde yaşattığınız her şey için teşekkürler. Alnınızın akıyla oynadınız. Ben sizden memnunum. Hemen hedefimiz 3. şampiyonluk. Bunu kazanacak güçteyiz. 27 puan almamız için önümüzde 9 final maçı var. Her şey bizim elimizde, 9 maçı kazandığımız anda şampiyonuz. Dün taraftarı gördünüz. Kendimiz, kulüp ve taraftar için her yerde üstünlük kupasını kaldıralım. Başakşehir bu yarıştaki rakibimiz. Bu maçı kazanarak bu sürece başlayalım. Bu tesadüf fazla kayda değer. Hem bu mücadeleden sonra çoğunuzun dinlenme fırsatı olacak” dedi.

KARTAL DİSİPLİNE

UEFA, Beşiktaş’ı Bayern Münih maçından dolayı Disiplin Kurulu’na sevk etti. Sevkin gerekçesi olarak ise sahaya yabancı madde atmak, yetkisiz organizasyon ile merdiven boşluklarının dolu olması sebebiyle emniyet kurallarının ihlali gösterildi. Hukuk işlerinden sorumlu idareci Şafak Mahmutyazıcıoğlu, “Soruşturma, Lyon maçındaki suç oluşturan ile aynı bir koşul değildir. Men edilme gibi bir ceza gelmesi laf konusu olamaz” dedi.

PEPE SAHADA TOSIC ŞÜPHELİ

Beşiktaş’ta Başakşehir maçı öncesi sakat futbolculardan olan Pepe’den iyi haber gelirken, Tosic’in durumu belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında sağ üçgenin taban olmayan kenarı başparmağı kırılan Pepe’nin özel bir bandajla pazar günü forma giyebileceği belirtilirken, son kararı teknik direktör Şenol Güneş’in vereceği kaydedildi. Ön kas grubunda sorun yer alan Tosic için ise karar verilemiyor. Sırp stoper için Güneş, Bayern Münih maçı öncesi, “Tosic, hafta sonu oynar mı, oynarsa risk artacak” açıklamasını yapmıştı.

İLGİLİ VİDEO

——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da