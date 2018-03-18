Şenol Güneş: “Eğer Başakşehir’i yenersek…”

Süper Lig’in son üç haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği’ni yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koyan Beşiktaş bugün kendisi gibi zirve takipçilerinden Medipol Başakşehir’e davetli olacak. Kartal engebeli randevudan galibiyetle ayrılarak tekrar tekrar üçüncü üstünlük yolunda bir engeli daha aşmaya çalışacak.

Hafta arası Bayern Münih aleyhinde Başakşehir maçını düşünerek kadroda geniş çaplı rotasyon yapan Teknik Direktör Şenol Güneş bugün Quaresma dışında ideal 11’ini sahaya sürecek. Siyah-beyazlı hoca kritik maç öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda başarı isterken, bir dizi uyarıda bulundu.

Medipol Başakşehir’in cezalı oyuncuları Emre Belözoğlu ve Epureanu’nun maçta forma giyemeyecek olmalarına dikkat çeken Şenol Güneş, turuncu-lacivertlilerin skora etki edebilecek birçok kayda değer oyuncuyu kadrosunda tuttuğuna şive yaptı. Tecrübeli teknik adamın, “Yarıştaki en zinde rakiplerimizden biriyle sezonun en manâlı maçlarından birini oynayacağız. Kazanmamız durumunda yalnızca üç puan kazanmış olmayacağız. bununla birlikte bir rakibimizin de önüne geçmiş olacağız. İşimiz kolay değil. Sizden bu maçta büyük bir fedakarlık bekliyorum” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Adebayor, Visca, Mossoro ve Arda gibi oyunculara sahip olan Başakşehir’in son yıllarda Beşiktaş’a karşısında genelde iyi performans sergilediğini de hatırlatan Şenol Güneş’in, “Sadece 11’de oynayan yok oyuna sonra giren hamle oyuncuları da maçın kaderini değiştirebilecek isimler. Özellikle Napoleoni ve Kerim gibi isimler bu sene daha sonra girdikleri maçlarda etkili oynadılar. Doksan dakika her tarafında oyun disiplininden kopmadan oynamalıyız. Orta saha ve savunmada riskli hareketlerden kaçınacağız. En önemlisi Beşiktaş gibi oynayarak başarı hedefimize ulaşmalıyız” diye konuştuğu belirtildi.

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Kaynak: www.sporx.com

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