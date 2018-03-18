Şenol Güneş: “Büyük bir şans yakalamıştık…”

‘e mağlup oldukları maçın arkasından açıklamalarda bulundu.

Kötü oynadıklarını ve mağlubiyeti adalet ettiklerini söyleyen Şenol Güneş, “Takımın bitkin olduğunu kabul etmiyorum. Oyun olarak bir şey yapmadık. Futbol namına tüm yanlışları yaptık. Savunmada kalmamıza rağmen rakibe talih verdik. Ne ofans, ne de defans olarak dürüst işler yaptık. Fazla basit top kaybettik. Üretken değildik, ikinci benzeri daha iyi başlamamıza ve rakip 10 birey kaldıktan sonradan muhalif sözde sahada oynamamıza rağmen pozisyon üretemedik. Oynadığımız oyunla mağlubiyeti adalet ettik. Büyük bir baht yakalamıştık, bu şansı uygulamak istedik. İkinci sanki olur ya 1 puan alabilirdik, alsak bile iyi oynamadığımızı söyleyebilirim.” dedi.

Mağlubiyette sorumlunun kendisi olduğunu söyleyen Şenol Güneş, “Mazereti kimsede aramaya gerek yok, oyuncuların iyi niyetinden şüphem değil. Benim hatalı seçimlerim, dürüst dilekçe yapmadık demektir, sebebini arayacağız.” diye konuştu.

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Kaynak: www.sporx.com

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