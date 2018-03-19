Sakıb Aytaç: “Biraz yüksekten uçmuş olabiliriz”

Antalyaspor’un başarılı sıkı savunma oyuncusu Sakıb Aytaç, “Geçen yıl 5’incilik yaşadık. Sonradan ayrıca takım, ayrıca de yönetim olarak biraz yüksekten uçmuş olabiliriz. Bu da rehavete neden oldu. Bu yıl ligde kalalım, önümüzdeki yıllar daha iyi oyacak” dedi. Ümit Milli Takım’a eğlence edilen genç orta saha oyuncusu Harun Alpsoy ise puan cetvelinde üstteki sıralara çıkmak istediklerini söyledi.

Antalyaspor, Kasımpaşa deplasmanında kazandığı 3 puanla moral buldu. Ligden düşme endişesi yaşayan takımlar aralarında yer alan kırmızı beyazlılar, Kasımpaşa maçında sezonun ilk deplasman galibiyetini aldı. Kırmızı beyazlılar ligde son deplasman galibiyetini 9 ay 19 gün önce yine Kasımpaşa karşı elde etmişti.

KARABÜK VE BURSA MAÇINDA GAYE 6 PUAN

Antalyaspor’da defansın solunda tahsis yapan Sakıb Aytaç, Kasımpaşa maçında kazanılan 3 puanla moral bulduklarını söyledi. Puan cetvelinde alt sıralarda yer aldıklarına değinen Sakıb, takımının bundan sonra çıkacağı her maçın final özelliğinde olduğunu belirtti. Rakiplerinin ne yaptıklarına tartı vermeden oynadıkları her maçı için sahaya çıkacaklarını vurgulayan Sakıb, evinde ağırlayacakları Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacakları Kardemir Karabükspor’u yenmek istediklerini dile getirdi.

‘KENDİMİZE GÜVENİYORUZ’

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yaptıkları toplantılar ve futbolcu arkadaşlarıyla görüşmelerinden bahseden Sakıb, iyi bazı oldukları için kendilerine güvendiklerini ve Antalyaspor’un bu sezon ligden düşme gibi bir durumla karşılaşmayacağının konuşulduğunu anlattı. Takım içerisindeki futbolcuların birbiriyle uyumunun çok iyi olduğuna dikkati çeken Sakıb, ilerleyen haftalarda daha iyi sonuçlar alacaklarına inandıklarını belirtti.

‘BİZDE REHAVETE NEDEN OLDU’

Antalyaspor’da birincil tahsis yaptığı yılda 1. Lig’den Süper Lig’e yükselmenin sevincini yaşadığını anlatan Sakıb, takımın artan başarılı performansıyla geçen sezonu 5’inci sırada tamamladıklarını hatırlattı. Sakıb, “Geçen yıl beşincilik yaşadık. Sonradan keza ekip keza yönetim olarak azıcık yüksekten uçmuş olabiliriz. Bu da bizde rehavete niçin oldu. bu nedenle bezginlik yaşadık. Antalya’da yeniden böyle bezginlik yaşanacağını düşünmüyorum. Bu sene ligde kalalım önümüzdeki yıllar daha iyi olacak” dedi.

HARUN’UN MILLI FORMA SEVİNCİ

Antalyaspor’un orta sahasında tayin yapan Harun Alpsoy, Ümit Ulusal Ekip’ın, Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda 23 Mart’ta İsveç, 27 Mart’ta da Malta ile oluşturacağı 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları aday kadrosunda yer aldı. Genç futbolcu, Ümit Ulusal Ekip’a davet edilmenin yanı sıra Antalyaspor’un Kasımpaşa deplasmanında takımına galibiyeti kazandıran golü atmanın sevincini yaşadığını dile getirdi. Antalyaspor formasıyla birincil golünü attığını gösteren Harun, daha alçak sıralardan çıkmak istediklerini söyledi.

‘ÜST SIRALARA ÇIKMAK İSTİYORUZ’

Ligde oynayacakları her maçı final olarak gördüklerini dile getiren Harun, “Önümüzde daha 8 maç var. Daha Aşağı sıralardayız. Üstteki sıralara çıkmak istiyoruz. Oynayacağımız maçlarda da başarı edinmek istiyoruz” dedi. Taraftarın kendisine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti aktaran Harun, “Taraftara bütün oyuncular olarak çok teşekkür ediyorum. Sahamızda oynadığımız Sivvasspor maçında statta 25 bin kişi vardı. Onlara teşekkür ediyoruz. Bu baskı günümüzde bize fazla destek veriyorlar. Bana da takviye oldukları için çok teşekkürler” diye konuştu.

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Kaynak: www.sporx.com

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