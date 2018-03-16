Ryan Babel’in Başakşehir heyecanı

Beşiktaş’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, 18 Mart Pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında forma giymesi halinde Süper Lig’de 100. defa sahaya çıkacak.

Türkiye kariyerine 2013-2014 sezonunda Kasımpaşa forması aşağı başlayan Babel, iki sezon geçirdiği lacivert-beyazlı ekipte toplam 58 kere görev aldı. Beşiktaş kariyerinde ise 41 müsabakaya çıkan Babel, böylelikle Süper Lig’de 99. maça ulaşmış oldu.

Deneyimli futbolcu, Kasımpaşa’daki ilk sezonunda oynadığı 29 maçta 5 defa muhalif fileleri havalandırmayı başarırken, bir sonraki sezon atama yaptığı 29 karşılaşmada 9 gol sevinci yaşadı.

Kasımpaşa’nın peşinde Birleşmiş Arap Emirlikleri ekiplerinden El Ain’e transfer olan 31 yaşındaki futbolcu daha sonra İspanya’nın yolunu tuttu. Deportivo La Coruna’da yarım sezon ödev yapan Babel, geçen sezonun devre arasında Beşiktaş’a aktarma olarak Süper Lig’e döndü.

– Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı

Beşiktaş’taki birincil döneminde 18 karşılaşmada ödev bölge Hollandalı oyuncu, ligin ikinci yarısında 5 gol kaydederek siyah-beyazlıların geçen sezon yaşadığı şampiyonlukta pay sahibi oldu.

Babel, bu zaferle, Ajax’ın arkasında kariyerinin ikinci lig şampiyonluğu sevincini yaşadı.

Teknik direktör Şenol Güneş’in vazgeçemediği oyuncular arasında yer alan Babel, siyah-beyazlı takımdaki ikinci sezonunda ise şimdiye dek 23 lig maçında sahaya çıktı ve 9 gol kaydetti.

– 18 sarı, 2 kırmızı kart

Ryan Babel, Süper Lig kariyerinde 18 sarı, 2 de kırmızı kart gördü.

Kasımpaşa’daki birincil sezonunu 3 sarı, 1 kırmızı kartla tamamlayan deneyimli oyuncu, bir sonraki sezonda 9 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Beşiktaş’taki birincil sezonunu ise 2 sarı kartla tüketen Babel için hakemler bu sezon 4 sarı, 1 de kırmızı kart kullandı.

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Kaynak: www.sporx.com

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