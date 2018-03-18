Ryan Babel: ”Onlar da puan kaybedecek”

Beşiktaş’ın Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın arkasında Ryan Babel, kısa bir değerlendirme yaptı.

Ryan Babel, Başakşehir’i kutlarken, şampiyonluk yolundaki rakiplerinin de puan kaybedeceğini söyledi.

İşte Bebel’in maç sonundaki açıklamaları…

”Öncelikle Başakşehir’i tebrik etmek gerekli. Taktiksel olarak mükemmel bir oyun ortaya koydular. Teknik direktörlerinin oynatmak istediği oyunu ortaya koydular.”

”Şu an önümüzde uzun bir yol var. Ben inannıyorum ancak rakiplerimiz puan kaybedecek. Bununla ilgili bir endişem yok.”

”Herkes şampiyonluk yarışından bahsediyor ama bu uzun bir yol. Maç maç hazırlanmamız gerekiyor.”

——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







