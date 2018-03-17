Robin van Persie’den derbi ve 4. yıldız mesajı

admin
Spread the love
Fenerbahçe‘nin eski yıldızı Robin van Persie, ligin zirvesi açısından büyük tartı içeren Fenerbahçe – Galatasaray derbisi öncesi eski takımına mesaj gönderdi.

Feyenoord forması giyen Hollandalı oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Derbi günü, iyi şanslar Fenerbahçe” derken, “yıldız” temennisini de takipçilerine aktardı.

Deneyimli oyuncu, ’emoji’lerle süslediği mesajında “4. yıldız yakında” imasında bulundu.

——————————-
Kaynak: www.sporx.com
——————————-
Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da




Bir Cevap Yazın

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir