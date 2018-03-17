Robin van Persie’den derbi ve 4. yıldız mesajı

Fenerbahçe‘nin eski yıldızı Robin van Persie, ligin zirvesi açısından büyük tartı içeren Fenerbahçe – Galatasaray derbisi öncesi eski takımına mesaj gönderdi.
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Feyenoord forması giyen Hollandalı oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Derbi günü, iyi şanslar Fenerbahçe” derken, “yıldız” temennisini de takipçilerine aktardı.
Deneyimli oyuncu, ’emoji’lerle süslediği mesajında “4. yıldız yakında” imasında bulundu.
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Kaynak: www.sporx.com
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