Rıza Çalımbay’ın Galatasaray maçı iddiası!

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u 4-1 yenen Trabzonspor’un teknik direktörü, rakipleri karşısında fazla manâlı bir galibiyet aldıklarını, ligde kalan maçları da iyi şekilde bitirmek için ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında sayesinde iyi oynayarak hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Bu maçta da birincil yarıyı saymıyoruz fakat ikinci yarı aynı Akhisarspor maçı bütünü gibi fazla mükemmel oynadık. Ilk sözde fena oynadık, istediğimiz şeyleri yapamadık. Malatya da iyi bir takım. İyi oyunculardan kurulu, her lahza oyunun kaderini değiştirecek oyunculara sahip. İkinci sözde strateji oyuncu değişikliği yapmamız olumlu şekilde yansıdı.” diye konuştu.

“Bizim bu maçı kuşkusuz kazanmamız gerekiyordu.” ifadesini kullanan Çalımbay, şöyle devam etti:

“Elimizde ne dek risk varsa hepsini kullanmaya çalıştık. ara sıra bazı arkadaşlardan istediğimiz verimi alamadık fakat ikinci golden sonradan takıma güven geldi ve oynadılar. Adalet ettiğimiz galibiyet aldık. Önümüzde kritik maçlar var. Galatasaray maçıyla başlayacağız. Milli maç arasını inşallah iyi değerlendireceğiz. 4 oyuncu arkadaşımızın ulusal takıma gitmesi nedeniyle çok mutluyuz. İnşallah orada da başarılı olurlar. Aldığımız başarı bizim için fazla fazla kayda değer. Kalan maçları iyi şekilde bitirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz.”

Çalımbay, göreve geldiklerinden itibaren hep hedeflerin üstüne çıkmaya çalıştıklarını kaydederek, “Baktığınızda durumumuz iyi fakat oynayacak zor maçlar var. Galatasaray maçından mutlaka iyi şekilde dönmemiz gerekiyor. Aşağıya baktığınızda hepsi birbirine yakın. Maç maç bakıyoruz. Bütün maçlarımızı kazanmaya çalışacağız. Takımıma inanıyorum. Trabzonspor’un hedefi tabii oysa bitmez. Şu andaki hedefi de birincil 5’in içerisinde yer edinmek.” biçiminde konuştu.

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Kaynak: www.sporx.com

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