Rıza Çalımbay: “Mutlaka Avrupa’da olmalıyız”

Teknik Direktörü, kulübe transfer yasağı gelmemesini dilerken, olası bir yasakta zeka bordo-mavili ekibin kuvvet kaybetmeyeceğine inandığını söyledi.

Çalımbay, “İnşallah yasak olmaz lakin böyle bir sıkıntıda bile Trabzon bunun altından bakımlı kalkar. Trabzon camiası bir iki sene bir şey kaybetmez belki de fazla şey kazanır” dedi.

Ligin çok engebeli geçtiğinin altını çizen Çalımbay, “Kimin kimi yeneceği belli yok. Manâlı olan 9 maçı iyi bir şekilde bitirmemiz. Hem ne olursa olsun Trabzonspor Avrupa’ya gitmeli. Trabzonspor kadro olarak Avrupa’yı kaldıracak güçtedir. Lakin en büyük kasıt üstünlük olmalı. Aktarma yasağı gelse bile ona tarafından yol almak gerekiyor. Trabzonspor’un planlı programlı gidip hedefini ilk olarak üstünlük olarak koyması lüzumlu” şeklinde konuştu.

ABDÜLKADİR İYİLEŞTİ

Çalımbay, “Sakatlığı nedeniyle Akhisarspor maçında oynamayan Abdülkadir ve cezalı Hubocan, Yeni Malatyaspor maçında forma giyecek” şeklinde konuştu.

TARAFTARI BEKLİYORUM

Bordo-mavili teknik adam, taraftara da seslenerek, “Yeni Malatyaspor maçı bizim için kayda değer. Taraftar desteğini aynı şekilde görmek istiyoruz” çağrısında bulundu.

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Kaynak: www.sporx.com

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