Olcay Şahan: “Artık kırılma maçımız…”

Sezonun birincil yarısında Rıza Çalımbay’ın göreve geldiği haftada mağlup olduğu Evkur Yeni Malatyaspor’u devirerek rövanşı almayı hedefleyen Trabzonspor’da Olcay Şahan 90 dakikayı “Kırılma maçlarımızdan biri olacak” diye nitelendirdi.

Tecrübeli yıldız “Amaçsız kalmadık. Avrupa kupalarına katılmayı kesinlikle istiyoruz. Bütün ekip bu hassasiyeti yaşıyor. Taraftarlarımıza güzel bir galibiyet hediye etmek istiyoruz. Fakat Yeni Malatyaspor da ligin iyi mücadele eden takımlarından bir adam başına. Dolayısıyla çok zevkli bir rastlama olacak ancak kazanmayı doğrusu çok istiyoruz” ifadesini kullandı.

OKAY DALYA DİYECEK

Trabzonspor orta sahasının değişmez ismi Okay Yokuşlu, Malatyaspor maçında 100’ler kulübüne girmeye hazırlanıyor. Bugüne dek bordomavili formayla 99 kez maça meydana çıkan 24 yaşındaki orta saha, özellikle bu sezonki üstün performansı ile dikkatleri üstüne çekti. Taraftarının “Dinamo” lakabını taktığı Okay, geçen hafta olduğu gibi Malatyaspor maçında da stoperde görev yapacak.

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Kaynak: www.sporx.com

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