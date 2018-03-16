Neustadter’in Kocaman mutluluğu!

Sarı-lacivertlilerde bu sezon Aykut Iri yönetiminde çıkışa geçen, oldukça heyecanlı ve mutlu günlerden geçiyor. Deneyimli savunmacı hem özel hayatında hem de futbol yaşantısında az daha zirveyi yaşıyor.

Fenerbahçe’de ilk 11’i garantileyen Rus stoper, ulusal takım konusunda da önemli gelişmelerle karşı karşıya. 2018 Dünya Kupası’nın konut sahibi Rusya’da teknik direktör Stanislav Cherchesov’un da gözdesi haline gelen Neustadter, yavaş yavaş dev turnuvadaki yerini de garantiliyor.

Keza baba olmaya hazırlanan deneyimli yıldız, saha haricen da son derece hoş günlerden geçiyor. Ayrıca ailesiyle keza de takımıyla mutlu olan 28 yaşındaki oyuncu, ulusal ekip konusunda da epeyce umutlu.

Kariyeri açısından Dünya Kupası’nı çok önemseyen tecrübeli savunmacı, teknik direktör Aykut Kocaman’ın desteklerinden dolayı da fazla mutlu.

öte yandan Neustadter’i acayip bir fikstür bekliyor. Galatasaray ile Fenerbahçe forması aşağı baskı bir derbiye çıkacak Rus futbolcu, sonradan ülkesiyle Brezilya ve Fransa gibi fazla kayda değer rakiplere aleyhinde hazırlık maçı yapacak.

İLGİLİ VİDEO

——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







