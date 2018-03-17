Nabil Dirar: ”Galibiyeti kaçırdık”

Fenerbahçe’nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, Galatasaray karşı galibiyeti kaçıran taraf olduklarını açıklama etti.

Galatasaray aleyhinde daha fazla pozisyona giren taraf olduklarının altını çizen Dirar, “Üzgünüz, kazanmayı başaramadık, her şeyi yaptık fakat olmadı. Beceriksiz olan tek şey goldü. Galatasaray da pozisyonlar üretti ama biz, bir adım önde olan taraftık. Kazanabilirdik fakat yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. nadiren puan farkı var ve bu farkı kapatmak için son ana kadar uğraş etmek zorundayız. Inanılmaz bir atmosfer vardı, taraftarımıza teşekkür ediyorum, bizi çok iyi motive etti” şeklinde konuştu.

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Kaynak: www.sporx.com

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