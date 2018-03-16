Mustafa Cengiz: “Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz”

Başkanı, Fenerbahçe derbisi öncesi basına açık düzenlenen idmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cengiz, yarın oynanacak maçla ilgili olarak, “İnşallah kazanırız. Hak eden kazansın. Hak eden de Galatasaray olsun” dedi.

Taraftarların tribünleri doldurmasıyla ilgili de konuşan Cengiz, “Tarihi bir başlıca şahitlik ediyoruz. Böyle bir görünüm bize nasip oldu. İnşallah kazanırız. Adalet eden kazansın. Hak eden de Galatasaray olsun. Bu taraftara her şey değerinde” biçiminde konuştu.

Galatasaray Sportif AŞ Idare Heyeti Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak ise, “Atmosferi görüyorsunuz. Bu maça mükemmel hazırlandık. Galatasaray bu sefer Kadıköy’e bambaşka gidiyor” ifadelerini kullandı.

Albayrak keza, “Bu organizasyonun mimarı Fatih Terim’dir. ‘Taraftarımızla beraber bir tüm olalım’ dedi. Yarın da inşallah kazanan biz olacağız ve yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

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Kaynak: www.sporx.com

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