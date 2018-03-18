Mustafa Cengiz: “Derbinin hakemi süperdi”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Şükrü Saraçoğlu Stadında karşılaşma bitiminde Spor Emniyet ekibinin de hazırlanmış olduğu itibar tribününde yaklaşık 1 saat oturdu. Yayıncı kuruluştan maçın kayda değer pozisyonlarını izledi.Yönetici Ahmet Şenkal, Adaletli Araboğlu, Cenk Soyer, Mahmut Recevik Dinçer Ünal, Hüseyin Toprak ile birlikte karşılaşmayı izleyen Başkan Mustafa Cengiz “Tamamlanmış biz fazla pozisyona girdik lakin onlarda girdiler. Bunu kabul edelim.” yorumunu yaptı.

Soldado’nun suç oluşturan alanı içindeki hareketini izleyen Başkan Başkan Cengiz “Bu olmadı. Böyle sahtekarlık olmaz” dedi ve ekledi “Maçın hakemi süperdi. Her iki taraf için manâlı kararlar verdi. Hakem için söylenecek hiç bir şey yok” itirafında da bulundu.

bu arada idareci Cenk Soyer Başkan Cengiz ve arkadaşlarını odadan çıkartarak tribünlerde kalan taraftarları kullanmak için dışarı çıkardı. Başkan ve yöneticiler taraftarların coşkularına alkışla karşılık verdi. sırası gelmişken Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi tribünlere desteklerinden nedeniyle tebrikten dönerken asalet tribününde Başkan ve yöneticiler ile karşılaştı. Başkan Cengiz ve yöneticiler alkışlarla Terim ve ekibini kutlarken Terim’de karşılık verdi.

TARAFTARA CEVAP VERDİ

sırası gelmişken stat çevresinde protesto olduğu için çıkmaları engellenen sarı kırmızılı yöneticiler sinirlendiler. Ve bir anda kalkarak çıkış tüneline yürüdüler. Başkan Cengiz bu vesileyle kendisine kulübün borçları ile ilgili soru yönelten bir taraftara “Biz UEFA’ya gittik ve Galatasaray dahil tüm takımlara 5 sene vakit vermelerini istedik. Çünkü bu borçları derhal ödeyecek ne bütçemiz var ne de gücümüz. Yalnızca bizim için değil tüm kulüpler için bunu söyledik. Çünkü Kulüplerbirliği toplantısında bunu dile getirdiğimde olumlu karşıladılar. böylece UEFA’ya asla yalan söylemedik ve yapabileceğimizi anlattık. Ama UEFA’nın da kuralları var. Adapte Etmek zorundayız. Umarım Türk futbolu için hayırlı kararlar çıkar” yorumunu yaptı.

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Kaynak: www.sporx.com

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