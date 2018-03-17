Milan Rapaic: “Fenerbahçe atak yaparsa kazanır”

‘nin efsane oyuncularından, Fenerbahçe – Galatasaray derbisi öncesinde FB TV’de değerlendirmelerde bulundu ve sarı-lacivertli ekibin hamle yapması gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe’nin Galatasaray’ın topla oynamasına izin vermemesi gerektiğini kaydeden Hırvat eski oyuncu, “Bu akşam fazla eminim, acayip bir maç olacak çünkü Fenerbahçe kazanmak zorunda. Galatasaray da kazanarak yoluna sürdürmek istiyor. Umarım Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe eğer korkmadan, gözü kara bir şekilde hamle yaparsa, Galatasaray’a hamle yaptığınızda çaresiz kaldığını gördüm, fazla direnemiyor. Bu yüzden bizim de üzerlerine gitmemiz gerekli. Galatasaray’a izin verirseniz, sizi mağdur durumda bırakır, bu yüzden atak yapmalısınız.” dedi.

Kocaman’ın takımı saldırı anlayışı ile sahaya süreceğine belirli olduğunu kaydeden Rapaic, “Garry Rodrigues’i alıkoymak lüzumlu. mükemmel sprint yapan bir oyuncu lakin bu fazla kayda değer yok. Fenerbahçe hücum yaparsa kazanır. Gözlemlediğim kadarıyla Galatasaray’ın defansta büyük zaafları var, üstüne gitmeliyiz. Fenerbahçe Kadıköy’de hamle oynar tekrar tekrar, kimseden korkmaz, çekinmez. Aykut hoca da oyunculara böyle söylemiştir.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin kazanması durumunda şampiyon olacağını söyleyen eski yıldız, “Bu akşam kazanırsak, kazanan oluruz ama berabere kalırsak, bundan sonradan işler bizim için daha zor olur. Tüm maçları kazanma potansiyeline sahibiz fakat önemli olan bu maçı kazanmak, ilk adım bu.” diye konuştu.

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Kaynak: www.sporx.com

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