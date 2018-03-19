Mehmet Ekici’nden Galatasaray sonrası acı itiraf

Aykut Kocaman’ın Galatasaray karşısında ilk 11’de baht verdiği Mehmet Ekici, performansıyla kendisine güvenenleri mahcup etti.

Maça tesir edecek hiçbir icraata imza atamayan yıldız futbolcu, Fenerbahçe’nin dev karşılaşmada en kötü isimlerinden başında geldi.

KÖTÜ OYNADIM, ÜZGÜNÜM

Ekici, fena oynadığını kendi de kabul etti ve “Gücüm bu maçı kaldırmaya yetmedi” diyerek acı bir itirafta bulundu. Derbide oynamayı fazla istediğini, hocasının da kendisine güvenerek atama verdiğini vurgulayan Ekici, “Fena oynadım, bunun için fazla üzgünüm. bedenen ne yazık oysa böyle üst düzey bir mücadeleyi kaldıramadım. Açık Açık söyleyeyim; gücüm daha fazlasına yetmedi” açıklamasını yaptı.

AYRINTILARIYLA GÜÇLENMELİYİM

28 yaşındaki futbolcu, antrenmanlarda çok çalıştığını, ancak maç kondisyonunun başka bir şey olduğunu sözlerine eklerken, “Maçın adı derbi olunca kendi eksikliğimi daha artı hissettim. Hocamın beni oyundan alması içten bir karardı. Bundan sonra daha çok güçlenerek takımıma verebileceğimin en iyisini vermeye çalışacağım” ifadelerini kullandı

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Kaynak: www.sporx.com

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