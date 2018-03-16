Malatyaspor kalecisi Ertaç’tan Gomis ve Burak yorumu

Evkur Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ertaç Özbir, uzun süredir kaptırmadığı formasını, kariyeri boyunca giymenin planlarını yapıyor.

Ertaç Özbir, yaptığı açıklamada, geçen yıl zorlu bir süreçten sonra Spor Toto Süper Lig’e çıktıklarını söyledi.

Malatya ekibine gelmeden önce Kasımpaşa’da forma giydiğini anımsatan Ertaç Özbir, bu dönemde Andreas Isaksson’dan dolayı o kadar artı forma şansı bulamadığını anlatarak, şunları kaydetti:

“Kaleyi aldığımda orayı bırakmama hevesiyle yaşadım, Isaksson’un ardından o şekilde bekledim. Ta fakat 2014-2015 sezonuna dek. Isaksson’dan forma şansı geldiğinde kaleyi bırakmamak için kendime laf verdim. Devamı da geldi bu zamana dek. Umarım bundan sonradan da böyle devam eder. Futbolcu örnek almak ister. Oyunundan önce de kişiliği kazanç, benim açımdan. Ondan sonra futbolunu yansıtırsın. Benim hedefim, sahaya kişiliğimi yansıtıp, ondan daha sonra kendi futbol tarzımı insanlara, genç kalecilere uymak.”

– “Ligde iyi forvetler var”

Spor Toto Süper Lig’de çok nitelikli futbolcular olduğunu dile getiren Ertaç Özbir, kalitenin her geçen gün arttığını söyledi.

Ertaç, Galatasaraylı forvet Bafetimbi Gomis’in olduğuna değinerek, “Gomis öncelikle geliyor, attığı goller bakımından ama bize gol atamadı. Bizim takımımızın iç sahada müthiş mücadele vermesinden nedeniyle. Ligimizde keza Türk hem tanıdık olmayan olsun iyi forvetler var. Örneğin Burak Yılmaz bir forvet. Yıllardan Beri ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiş isimlerden biri.” diye konuştu.

– “Zorlu haftalara girdik”

Hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini anlatan Ertaç, “Her kalecinin ve futbolcunun bir hedefinin olması gerekli. Benim de hedeflerim var. Bunlardan bir tanesine de milli takıma gitmek. O takımın bir bireyi almak, ter dökmek. Hedeflerim aralarında en ilk olarak ulusal olmak geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Ertaç, takım olarak da fazla güzel bir armoni içerisinde olduklarını ve sahada herkesin mücadelesini bütünüyle verdiğini belirterek, “Fazla zorlu haftalara girdik. Umarım biz de bu haftadan sonra alabildiğimiz kadar puan alıp, ligi en iyi şekilde son vermek istiyoruz. Burada 9 haftalık bir işlem kaldı. Buralardan azami galibiyeti alıp, seneye de Malatyaspor’un daha üstteki yerlere taşınmasında yardım etmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: www.sporx.com

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