Levent Açıkgöz: “Sonuna kadar mücadele edeceğiz”

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Osmanlıspor’a 4-0 yenilen Kardemir Karabükspor’un teknik direktörü Levent Açıkgöz, “İyi niyetle mücadelemizi ardına kadar devam ettireceğiz.” dedi.

Uyanık, maçın gerisinde düzenlenen basın toplantısında, 4-0’dan sonradan maçın değerlendirmesinin zorlama olduğunu söyledi.

Oyuna iyi başladıklarını açıklayan Kurnaz, “Yediğimiz golden sonra adamakıllı bireysel hatalar yaptık. Maalesef bu zamana değin bunun önüne geçemedik. Her maçta yaptığımız kişisel hatalar, skora da önemli anlamda etki ediyor. Oyuncularımız elinden geleni yapmaya çalışıyor ama dediğimiz gibi biraz da futbol şansı yanımızda olacak. Vuruyoruz direğin içine çarpıyor, geri çıkıyor, adama çarpıyor, dışarı gidiyor. Olmuyor yani. İyi niyetle mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz.” diye konuştu.

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Kaynak: www.sporx.com

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