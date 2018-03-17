Le Guen’den Ali Ay, Batalla ve Sow açıklaması

Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın gerisinde her iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.

PAUL LE GUEN: “SAVAŞMAKTAN SON KAÇACAK BIREY BENİM”

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, “Tabii ama fazla mutluyum lahza itibariyle, çünkü dev bir başarı aldık. Bugün fazla önemliydi bizim açımızdan. Takımın durumu ve puan tablosundaki yeri göz önüne alındığında ne kadar büyük bir galibiyet aldığımız ortaya çıkıyor. Milli maçlar öncesinde 3 puanı elde etmek hayati öneme sahipti ve oyuncularımı anmak istiyorum. Maç boyunca organizasyonlarını kaybetmediler” biçiminde konuştu.

Taraftarın yönetime ve kendisine karşın tepkileri içinse Fransız çalıştırıcı, “Ara Sıra anlamaya gerek yoktur söylenenleri. Sesler yükseldiğinden varsayım edebilirsiniz. Taraftarlarımıza hep saygı duydum, alkışladıklarında da, tepki verdiklerinde de, büyük tepkiler göstermemeye çalıştım. Ben şunu mükemmel biliyorum ama oyuncularım sahada büyük bir oyun ortaya koydular. Benim için bu çok kayda değer. Benimle alakalı tepkiler fazla normal ama beni şaşırtan etken başkan Ali Ay’a tepki gösterilmesiydi. Çünkü elinden gelen her şeyi yaptığını elini, taşın altına korkmadan koyduğunu biliyorum. İnanın benim açımdan yaralayıcı değildi tepkiler. Ben bunlarla baş etmeye hazırım. Ben bir savaşçıyım, savaşmaktan da en son kaçacak kişi benim” diye konuştu.

Taraftara hürmet duyduğunun bir kez daha altını çizen Le Guen, “Taraftarımıza her maç ihtiyacımız var lakin Demir Grup Sivasspor’da Robinho, Kone, N’dinga gibi oyunculara aleyhinde oynadık. Insanlar, 4-5 atmamızı bekliyorlar fakat karşımızdaki takım iyi bir takım. Ben bugün 1-0 kazanabildiğimiz için mutlu hissediyorum. Umuyorum, akıcılık talep eden şekle dönüştürebiliriz” açıklamasını yaptı.

Pablo Batalla’nın oyundan alınmasına ilişkin de Le Guen, “Benim tercihimdi, öğretmen olarak bir takım kararlar edinmek zorundasınız. Pablo Batalla’yı da yorulmuş görmüştüm ve iyi durumdaydı takım organizasyonunu başkalaştırmak istemediğim için böyle bir değişim yaptım. Sahaya Furkan Soyalp girdi. Furkan’ın performansından da hoşnut kaldım” dedi.

Moussa Sow’un ısınmamasına yönelik soruya ise Fransız teknik adam, “Benim kararımdı, sonuçta yedek kulübesinde 9-10 oyuncumuz oluyor birkaçını seçmek zorunda kalıyorum” yanıtını verdi.

SAMET AYBABA: “YALNIZCA GOL EKSİKTİ”

Karşılaşmanın peşinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise, “Doğruca iyi oyun. Birincil yarı birazcık daha eksik pozisyon. İkinci sanki daha çok pozisyon. Oyuncularımı kutluyorum. bazı oysa bu kadar futbol namına bir şeyleri doğru yapabilir. Sadece gol eksikti. Ivedi kontra atağa gidelim diye son 20 dakikada oyuncu değişikliği yaptık ve onlar da cevap vermedi. Futbol bu. Oyuncularımı kutluyorum” ifadelerini kullandı.