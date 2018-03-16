Konyaspor’dan taraftara klipli çağrı

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve yeşil-beyazlı futbolcular, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 18 Mart Pazar günü karşılaşacakları Kayserispor maçı öncesi taraftarlardan, hazırladıkları video ile destek istedi.

Kulübün sosyal ağ hesaplarından “Birlikte Başaracağız” başlığıyla yayınlanan videoda, futbolcular Ali Turan, Selim Ay, Ferhat Öztorun, Jens Jonsson, Mustapha Yatabare, Adis Jahovic, Musa Araz, Moryke Fofana, Volkan Şen, Nejc Skubic, Amir Hadziahmetovic, Orkan Çınar, Wilfried Moke, Deni Milosevic, Samuel Eto’o ve teknik direktör Sergen Yalçın, bir bir duygularını dile getirdi.

Videoda futbolcular, şunları kaydetti:

“Pazar günü felek maçlarımızdan birine çıkacağız. Bu engebeli müsabakada taraftarlarımızla omuz omuza almak istiyoruz. Haydi Konyaspor taraftarı bizi sahada yalnız bırakmayın. Gücümüze güç katın. Renklerine aşık olduğunuz, canınız gibi sevdiğiniz bu takıma bir defa daha sahip çıkın. Skor ne olursa olsun, son dakikaya değin susmayın. Gün inadına bir ve beraber olma günüdür. Gün, her şeyi bir tarafa bırakıp, şehrimize, takımımıza ve bize topyekun yardım olma günüdür. Bizler katiyen vazgeçmeyeceğiz. Pes etmeyeceğiz. Başınızı öne eğmeyeceğiz. İşte bu yüzden şu anda, şu anda son düdük çalana kadar size ve ebedi desteğinize ihtiyacımız var. Kalbi Konyaspor sevgisiyle atan herkesi bu pazar tribünlere bekliyoruz. Formam için, armam için, hepimiz için oynayacağız.”

Videonun devamında Samuel Eto’o ise “Zor bir zamandayız ama hiçbir şey imkansız yok. Sizinle birlikte daha kolay olacak. Buna ikna oldum ve eminim. Yalnızca sizler gitmek isteyeceğimiz yere ulaşmamızda yardımcı olabilirsiniz. Bizleri Süper Lig’de tutabilirsiniz. Bu da bizlerin hedefidir. Stada gelip takımımızı birinci saniyeden galibiyetimizin final düdüğüne kadar destekleyeceğinize güveniyorum. Bizim zaferimiz sizin de zaferinizdir.” biçiminde konuştu.

Hazırlanan videonun sonunda teknik direktör Sergen Yalçın da “Takımın bugün size fazla ihtiyacı var. Bütün Konyasporluları pazar günkü müsabakada takımına sahip çıkmaya ağırlama ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Atiker Konyaspor’umuzda Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, futbolcularımız ve kulüp profesyonellerimizden taraftarımıza açık misafir etme…#SizinGücünüzBizimTutkumuz #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/MI6UGob0o6

— Atiker Konyaspor (@konyaspor) 16 Mart 2018

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Kaynak: www.sporx.com

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