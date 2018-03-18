Konyaspor’dan kritik ‘8 maç’ açıklaması

Spor Toto Süper Lig’de Atiker Konyaspor, Kayserispor’u 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda yer alan Atiker Konyaspor Muavin Antrenörü Murat Şahin, kendileri için yaşamsal bir maç olduğunu ve kalan 8 hafta maçın final maçı özelliğinde olacağını söyledi.

Şahin, bu maçın kendileri için hayati bir maç olduğunu belirterek, ”Önümüzde oynayacağımız 8 maç var. Bu 8 maç final maçı olacak. Bu tarz atmosferi yüksek maçlar oynayacağız. Biz geldikten sonraki 2 haftalık süreçte futbolcularda başarılı olabileceğini gösterdi. İki haftalık ara bizim içinde iyi gelecektir” dedi.

Kayserispor Muavin Antrenörü Hakan Ertürk, ligi ilk 5 içinde son vermek için ne gerekiyorsa ellerinden geleni yapacaklarını ve hedeflerinden kopmadıklarını söyledi. Ertürk, ”Lig birincil 18 haftası ilk 5 içinde kaldık. Ligin boyu kısalıyor. Yukarıdaki ve düşme hattındaki takımlar puan olmak için uğraş ediyor. Maçın ilk yarısı kendi hatamızdan gol yedik. İkinci yarı kenarlardan baskı kurduk, neticede golu bulamadık. Ligi ilk 5 içinde bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Hedefimizden kopmuş değiliz” diye konuştu.

——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







