Kemal Özdeş: ”Bir standartsızlık söz konusu”

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Antalyaspor’a 3-2 mağlup olan Kasımpaşa’nın teknik direktörü Kemal Özdeş, maça istedikleri gibi başladıklarını ama son vuruşlarda beceriksiz kaldıklarını söyledi.

Maçın arkasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda yer alan Özdeş, kolay oynamaları gereken yerde kaybettikleri bir topla golü yediklerini belirterek, “İkinci yarıda 10 kişi kaldık. Sonradan 2-0 geriye düştük. Arkasından oyuncularım daha doğru oynamaya başladılar. Rakibi baskı altına aldık, goller bulduk. Riskler aldık oysa fena bir paylaşımdan geriye doğru düştük ve maçı döndürme çabamız tatmin edici olmadı.” ifadelerini kullandı.

Özdeş, karşılaşmadaki hakem kararlarına da tepki göstererek, şunları kaydetti:

“Karşılaşma birincil yarıdaki Antalyaspor maçına benziyor. Birincil maçta da çok kötü bir kırmızı kart vardı. Görüntüleri yeniden seyrediyorum, Sakıb’la da konuştum, ‘pozisyon için penaltı’ dedi. Bir standartsızlık laf konusu. Antalyaspor’u kutluyorum. Kötü bir maç kaybettik. Kasımpaşa mücadelesine devam edecek ve her maçı kazanmak için oynayacak. Umuyorum, kalan maçlarda istediğimiz puanları toplarız.”

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Kaynak: www.sporx.com

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