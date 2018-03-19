Kayserispor’un kaleciden yana şansı tutmadı

Kayserispor, sol omzundan ameliyat olup sezonu kapatan file bekçisi Muammer Şimşek’ın ve Konya deplasmanında son dakikada kırmızı kart görebilen Rumen kaleci Lung’un ardındaki Fenerbahçe maçında 3. kaleci Vedat Karakuş’a kaldı.

Sezona 4 kaleciyle giren sarı kırmızılı takımda önce geçtiğimiz sezon doğrudan doğruya kaleyi koruyan Ali Ahamada ile yollar ayrıldı. İkinci yarının hemencecik başlarında sol omuzundaki sakatlık sebebiyle Muammer Şimşek ameliyat oldu ve takımını sezon sonuna kadar yalnız bıraktı. Bunlar da yetmezmiş gibi Silviu Lung da Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynanan Süper Lig maçında kırmızı kart görünce, file bekçiliği sezona 3. kaleci olarak başlayan Vedat karakuş’a kaldı.

Özel milli maçlar nedeniyle verilecek aradan anında sonradan Kayserispor’un Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmada, sarı kırmızılı takımın kalesini Vedat’ın koruması kesinleşirken, değiştirme olarak da U-19 takımından bir kaleci alınacak.

öte taraftan, kaleci Vedat bu sezon Kayserispor’un Süper lig maçında forma giyemedi. Türkiye Kupası’nda Bursa’da sarı kırmızılı takımın Yeşil Bursaspor’u 2-1 yendiği karşılaşmada fileyi korudu. Vedat Karakuş ağırlıklı olarak 10 U-19 karşılaşmasında forma giydi

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Kaynak: www.sporx.com

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