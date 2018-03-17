Kayseri 2 eksikle Konya’ya gitti

KANA BIYIK SAKATLANDI
Sarı-kırmızılı takımda kart cezalısı Espinoza kafilede yer almadı. sırası gelmişken sakatlığı geçmeyen, Kayserispor defansının kayda değer ismi Kana Bıyık’ta Konya deplasmanına götürülmedi. Ülkesinin milli takımına çağrılan Bıyık’ın sakatlığı nedeniyle, ülkesine de gidemeyeceği açıklama edildi.
EROL BEDİR’E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ
Bir futbol topu üzerinde başkan Bedir ile birbirine kenetlenmiş sarı-kırmızılı oyuncuları bildiren 2 katlı pastayı oyuncuların ve yöneticilerin alkışları arasında kesen Erol Bedir “Sizin bana vereceğiniz en güzel hediye, Kayserispor’un sezon bitiminde Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmesidir” dedi.
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Kaynak: www.sporx.com
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