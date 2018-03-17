Kayseri 2 eksikle Konya’ya gitti

Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında 18 Mart Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, bu maç için öğle saatlerinde Konya’ya dürüst yola çıktı.

KANA BIYIK SAKATLANDI

Sarı-kırmızılı takımda kart cezalısı Espinoza kafilede yer almadı. sırası gelmişken sakatlığı geçmeyen, Kayserispor defansının kayda değer ismi Kana Bıyık’ta Konya deplasmanına götürülmedi. Ülkesinin milli takımına çağrılan Bıyık’ın sakatlığı nedeniyle, ülkesine de gidemeyeceği açıklama edildi.

EROL BEDİR’E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Bir futbol topu üzerinde başkan Bedir ile birbirine kenetlenmiş sarı-kırmızılı oyuncuları bildiren 2 katlı pastayı oyuncuların ve yöneticilerin alkışları arasında kesen Erol Bedir “Sizin bana vereceğiniz en güzel hediye, Kayserispor’un sezon bitiminde Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmesidir” dedi.

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Kaynak: www.sporx.com

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