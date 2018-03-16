Kasımpaşa 10 kişiyle döndü, son sözü Antalyaspor söyledi!

Antalyaspor’a kritik galibiyeti getiren goller 42. dakikada Deniz Kadah, 53. dakikada Souleymane Doukara ve 82. dakikada Harun Alpsoy attı.
10 KİŞİYLE 2 GOL
50. dakikada Bernard Mensah’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Kasımpaşa, 10 birey kaldıktan sonra skoru 2-0’dan 2-2’ye getirmeyi başardı. 66 ve 70. dakikalarda Mbaye Diagne’nin 2 golüyle eşitliği yakalayan ev sahibi, eşitliği koruyamadı.
82. dakikada sahneye meydana çıkan Harun Alpsoy, attığı golle skoru 3-2 yaptı ve Antalyaspor’a 3 puanı kazandıran golü kaydetti.
Bu sonucun gerisinde Antalyaspor, puanını 28 yapıp 13. sıraya yükseldi. tekrar tekrar 4 haftadır şampiyon gelemeyen Kasımpaşa ise 31 puanla 11. sırada kaldı.
Süper Lig’in 27. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Antalyaspor ise sahasında Bursaspor’u davetli edecek.
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Kaynak: www.sporx.com
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