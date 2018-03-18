Kadıköy’de devre arasında yüksek gerilim!

Golsüz eşitlikle sona eren derbide iki ekip idarecileri arasında büyük bir gerilim yaşandı.

Birincil yarının son anlarında G.Saraylı bir futbolcunun yerde kaldığı pozisyonda Sarı-Kırmızılı takımın yönetimsel direktörü Şükrü Hanedar faul bekledi.

F.Bahçe Yönetimle Ilgili Menajeri Hasan Çetinkaya ise G.Saraylı futbolcuya, “Kalk kalk” diye cevap verdi.

Bunun üzerine Hanedar ile Çetinkaya aralarında kavga başladı ve ikili devre arasında soyunma odası koridorlarında birbirlerine küfür ettiler. Kavga güçlükle yatıştırıldı.

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Kaynak: www.sporx.com

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