‘Kadıköy Cehennemi’ sona mı eriyor?

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Spor Toto Süper Lig’de yıllarca sahasındaki performansıyla rakiplerinin korkulu rüyası olan Fenerbahçe, iç sahada eski günlerini özlüyor.

Süper Lig’de geçen sezon teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde mücadele eden sarı-lacivertli ekip, sahasındaki birincil 13 maçında 6 galibiyet, 5 birliktelik ve 2 mağlubiyetle 23 puan topladı.

Fenerbahçe, Aykut Iri yönetiminde bu sezon da iç sahada beklentileri karşılayamadı. Sarı-lacivertli ekip, sahasındaki 13 maçta 7 galibiyet, 4 birliktelik ve 2 mağlubiyetle 25 puan elde etti.

Sarı-lacivertli ekibin son 2 sezonda sahasında yaptığı ilk 13’er maçlık grafiği, 2000-2001 sezonundan bu yana en fena performanslar olarak dikkati çekiyor.

– İki sezonda 13’te 13

Fenerbahçe, son 18 sezonda iki defa sahasındaki birincil 13 maçı da kazandı.

Sarı-lacivertli ekip, 2000-2001 sezonunda sahasında yaptığı 13 maçta 13 başarı elde etti. Fenerbahçe, 2004-2005 sezonunda da sahasındaki birincil 13 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, 2005-2006, 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında Kadıköy’de yaptığı birincil 13 müsabakayı namağlup geçti.

– Son 18 sezondaki performans

Fenerbahçe’nin son 18 sezonda iç sahada yaptığı birincil 13 maçlık performansı şöyle:

Sezon   O   G   B   M   P   2000-2001   13    13   0   0   39   2001-2002   13   11   1   1   34   2002-2003   13   9   2   2   29   2003-2004   13   10   2   1   32   2004-2005   13   13   0   0   39   2005-2006   13   9   4   0   31   2006-2007   13   10   2   1   32   2007-2008   13   10   2   1   32   2008-2009   13   9   3   1   30   2009-2010   13   10   1   2   31   2010-2011   13   11   2   0   35   2011-2012   13   10   2   0   32   2012-2013   13   8   2   3   26   2013-2014   13   11   2   0   35   2014-2015   13   10   2   1   32   2015-2016   13   11   2   0   35   2016-2017   13   6   5   2   23   2017-2018   13   7   4   2   25 
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Kaynak: www.sporx.com
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