Josef De Souza: “Son ana kadar pes etmeyeceğiz”

Fenerbahçe ile Galatasaray aralarında oynanan maçın ardındaki Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza son asıl dek pes etmeyeceklerini açıklama etti.

8 haftayı da galibiyetle kapatmak istediklerini ifade eden Josef, “Derbilerde her zaman detaylar belirleyici olur, maçın sonlarına doğru pozisyonlar yakaladık lakin golü bulamadık. Önümüzde 8 maç var ve pes etmeden son belli başlı dek mücadele etmek zorundayız. Bugün tüm planlarımızı üzerine kurduk, uzun senelerdir Galatasaray burada kazanamıyordu ve bu seriye bir yenisini daha eklemek istedik fakat olmadı” dedi.

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Kaynak: www.sporx.com

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