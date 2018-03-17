İstifa sesleri eşliğinde Bursaspor’dan kritik galibiyet!

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Paul Le Guen’in çalıştırdığı Bursaspor, SAybaba yönetimindekir’u Bursa Atatürk Stadyumu’nda misafir etti. Bursaspor, rakibinimağlup ederek derin bir nefes aldı.

Ligde kalma yolunda çok kayda değer bir galibiyet bölge Bursaspor’a 3 puanı getiren tek gol, karşılaşmanın 83. dakikasında Bogdan Stancu‘dan geldi.

İSTİFA SESLERİ

Bursaspor’un golünün taraftarların ‘Yönetim istifa’ tezahüratlarının yapıldığı sırada gelmesi dikkat çekti.

Bu sonucun gerisinde Bursaspor, puanını 33’e yükselterek 11. sıraya çıktı. Sivasspor ise 38 puanla 8. sırada kaldı.

Süper Lig’in 27. haftasında Bursaspor, deplasmanda Antalyaspor’a konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Kardemir Karabükspor’u ağırlayacak.