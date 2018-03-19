İşte Fenerbahçe’nin Galatasaray maçındaki koreografisinin maliyeti

Birincil yarıda oynanan G.Saray-F.Bahçe derbisine G.Saraylı taraftarların ‘Rocky’ koreografisi damga vurmuştu. O koreografiye 150 bin TL harcandığı uzun vakit konuşuldu.

Önceki akşamki derbide ise F.Bahçe’nin 4 tribünü kapsayan şovu dikkat çekti. Bu koreografinin 250 bin TL’ye mal olduğu öğrenildi.

KADIKÖY’DE SIHIR İKİ SEZONDA BOZULDU

Ligde yıllardan beri sahasındaki performansıyla rakiplerinin korkulu rüyası olan Fenerbahçe, iç sahada eski günlerini özlüyor. G.Saray’la Kadıköy’de golsüz berabere kalan ve üstünlük yarışında yara alan sarı- lacivertliler geçen sezon Dick Advocaat yönetiminde sahasındaki ilk 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 23 puan topladı.

SADECE 2 PUAN GEÇTİ

Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde bu sezon da iç sahada bir türlü beklentileri karşılayamadı. Sarı Kanarya, sahasındaki 13 karşılaşmada 7 başarı, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 25 puan elde etti. Sarı-lacivertlilerin son iki sezonda Kadıköy’de yaptığı birincil 13’er maçlık grafiği, 2000-2001 sezonundan bu yana en fena performanslar olarak dikkati çekti.

İKİ SEZONDA 13’TE 13

Fenerbahçe, son 18 sezonda iki defa sahasındaki birincil 13 maçı da kazandı. 2000-01’de evinde 13 maçta 13 başarı elde etti. Kanarya, 2004-05’te de birincil 13 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı. F.Bahçe, 2005-06, 2010-11, 2011-12, 2013-14 ve 2015-16 sezonlarında Kadıköy’de yaptığı birincil 13 müsabakayı namağlup geçti. İşte Fener’in son 18 sezonun 13 maçlık Kadıköy grafiği:

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Kaynak: www.sporx.com

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