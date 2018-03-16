İşte Fatih Terim’in Florya’da haykırdığı o talimatlar

Ezeli rakibi Fenerbahçe’yle ligde oynayacağı derbiye 6 puan önde giren Galatasaray’da bütün hesaplar Kadıköy’den eli manâsız dönülmemek üzerine kuruluyor.

Buradan alınacak bir beraberliğin bile üstünlük yolunda kendileri için büyük menfaat sağlayacağını haberdar olan teknik direktör Fatih Terim, buna karşın hesaplarını birincil golü bulma ve başarı üzerine yapıyor. Kariyerinde her zaman bu müşteri maçlar görmüş olan tecrübeli çalıştırıcı, öğrencilerine de zaferin şifrelerini verdi:

1- Orta sahada pres yaparak, rakibi kaleye yaklaştırmayın. Önde zorlama Fenerbahçeli oyuncuları bireysel hatalara zorlayacaktır.

2- Muhalif oyuncuların ve taraftarların sizi germesine müsade vermeyin. Serinkanlı olun, takımınızı yetersiz bırakmayın.

3- Rakibe manâsız bölge yaratmayın. Duran toplara dikkat edin. Kornerlerde ve özgürlük atışlarda adamınızı kaçırmayın.

GOMIS DE BASKI YAPACAK



Mehmet Topal ve Josef’li Fenerbahçe’ye karşı orta saha üstünlüğünü alarak rakibi kalesine yaklaştırmak istemeyen İmparator, öndeki oyuncularından ekstra efor sarf etmelerini istedi. Öğrencilerinden rakibi çıkarken presle hataya zorlamalarını isteyen Terim, bu şekilde gol bulmaya çalışacak. Gomis, Rodrigues gibi isimler, Belhanda gibi isimler de zorlama yapacak

AĞIRBAŞLILIK ÇOK ÖNEMLİ



Yüksek tansiyonda geçmesi beklenen derbide Fenerbahçeli oyuncuların saha içinde, taraftarların da saha açık havada oyuncuları germeye çalışacağını düşünen Terim, öğrencilerinden tuzağa düşmemelerini istedi. Tüm oyuncuları sakin hareket etmeleri konusunda uyaran tecrübeli çalıştırıcı, “Kimsenin ekip arkadaşlarını sahada yetersiz bırakmaya hakkı değil” ifadeleriyle, kırmızı karttan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

MUSLERA’YA BAĞLI TOP HAZIRLIĞI



Galatasaray, ligde son iki sezonda duran toptan 28 gol yerken, Fenerbahçe sadece bu sezon duran toptan 18 kere ağları havalandırdı. Fatih Terim, korner ve serbest vuruşlar için öğrencilerinin dikkatini çekip “Duran toplarda rakibe anlamsız alan bırakmayın, adamınızı kaçırmayın” biçiminde açıklamalar verdi. Hem tezgâhtar antrenör Taffarel de kaleci Muslera’yla duran top ve kornerler için ayrı egzersiz yaptırdı.



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Kaynak: www.sporx.com

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