İşte Aykut Kocaman’ın Samandıra’daki o “SIR” konuşması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bugünkü G.Saray derbisinde bütün hamlelerini başarı üstüne yapacak. Sarı-lacivertli hoca, son toplantıda şu konuların altını çizdi;

MUSLERA’YI ZORLAYIN

“Muslera’yı kornerlerde zorlayın. Nagatomo defansta güçsüz, üzerine gidin. Belhanda da baskıda bozuluyor. Rodrigues’i alan bırakmayın, Gomis’i ise cezası sahasına sokmayın. Planımız dürüst işlerse önümüzde dağılıp giderler”

Kazanmanın şifresini ‘baskı’ ve ‘bölge hakimiyeti’ olarak belirleyen tecrübeli öğretmen, Galatasaray’ın zaaflarını fırsata çevirmek zorunda olduklarını hatırlattı. Kocaman, bu zaafların ne olduğunu futbolcularına şöyle sıraladı;

NAGATOMO DEFINE



“Muslera kornerlerde altı pasın dışına çıkamıyor. Köşe vuruşlarında topu bu bölgelere atmalıyız. Nagatomo bizim için hazine. Hücumda etkin lakin defansı zayıf. Üstüne oynayıp hataya zorlamalıyız. Belhanda baskıda bozulan bir ad; azıcık üzerine gittik bu maçı tamamlaması imkansız. Rodrigues fazla tehlikeli oysa boş alan bulunca etkin oluyor, ona bu şansı vermeyelim. Önünde alan bulamazsa silinip gider. Gomis’i onsekiz içinde önlemek şiddet. Ona önlemi mutlaka suç oluşturan sahası dışarıda almalıyız. Planımız işlerse dağılıp giderler.”

FAUL ALIN’ TALİMATI

Aykut Iri, Galatasaray’ın yüksek top zafiyetinden yararlanmak için özel incelemeler yaptırdı. Deneyimli öğretmen, duran top silahlarını iyi kullanmak için ise oyuncularından cinayet sahası çevresinde faul almalarını istedi.

——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







