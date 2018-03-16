İrfan Buz: “Kesinlikle ligde kalmak istiyoruz”

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Karabükspor’u 4-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın iki ekip açısından son derece önemli olduğunu belirtti. belirtti.

Kayda Değer bir başarı aldıklarını aktaran Buz, şöyle konuştu:

“Bizim için olmazsa olmaz bir maça çıktık. Bursaspor’u içeride yeniyorsunuz olayı yakalıyorsunuz bunu pekiştirmek için burada üç puana ihtiyacınız var. Doğru bir stratejiyle, bloklar arasındaki mesafeyi tutarak, dengeyi mükemmel bir şekilde sağlayarak pozisyonlara gireceğimizi biliyorduk. Net bir skorla kazandık. Bu bizim için çok önemliydi. Ulusal maç arasına giriyoruz, içerideki Atiker Konyaspor müsabakasına hazırlanacağız. Yolumuza sürdürmek ve şüphesiz ligde kalmak istiyoruz.”

Son 4 haftada 8 puan aldıklarını andıran Buz, “Eğer biz bunları almış olmasaydık çok bambaşka durumda olacaktık. Yarışa ortağız, diğer takımlar da fantastik çaba ediyor. Biz maç maç bakıyoruz, takım halinde buna inandık, mücadele ediyoruz ve ligde kalacağımıza inanıyoruz. İnşallah Allah bizi çalıştıklarımızla muvaffak eyler. Daha artı doğruları gerçekleştirmek zorundayız.” değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: www.sporx.com

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