İbrahim Hacıosmanoğlu: “Artık bahar geldi”

Trabzonspor’da kongre rüzgarları camiayı etkisi altına aldı… Nisan ayının ilk haftasında yapılacak olan doğaüstü kongre öncesinde adaylığı netlik şampiyon ilk ad İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. 2015’te girdiği seçimde koltuğunu Muharrem Sanatçı’ya devreden ve konuşmasının finalinde, “Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük” ifadelerini kullanan Hacıosmanoğlu’nun seçim için kolları bir defa daha sıvadığı öğrenildi.

‘Sürprize rağmen’

Yakın çevresine, “Artık bahar geldi. Olağan şartlar aşağı kongrenin zamanında yapılmasından yandan bir başkan olduğumu her zaman söyledim. Yani Aralık’ta sandık başına gitmeliydik. Ama Başkan Ressam camiaya böyle bir sürpriz yaptı. Bu ortamda da asla görevden kaçmam” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Açıklama haftaya

Hacıosmanoğlu’nun ekibiyle aralıksız toplantılar yaptığı da gelen haberler aralarında. Fakat merakla beklenen başlıca yorumlama gelecek hafta olacak. İbrahim Hacıosmanoğlu’nun netleşen yöneticileriyle birlikte medyanın karşısına çıkacağı ve kararını paylaşıp yardım isteyeceği dile getirildi.

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Kaynak: www.sporx.com

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