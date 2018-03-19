Haydar Yılmaz: “Takımımızı ligde tutacağız”

Alanyaspor’un tecrübeli kalecisi ve ekip kaptanı Haydar Yılmaz, Göztepe maçında için ellerinden geleni yaptıklarını fakat tâlihsiz şekilde puan kaybettiklerini söyledi.

Aytemiz Alanyaspor’un tecrübeli kalecisi Haydar Yılmaz, kulüp tesislerinde antrenman yaptı. Takıma 2 gün izin verilmesine rağmen kişisel olarak çalışan Yılmaz, antrenmanın ardından Göztepe maçını da değerlendirdi. Haydar Yılmaz, galip gelmek için ellerinden geleni yaptıklarını ama tâlihsiz bir şekilde puan kaybettiklerini kaydetti.

Karşılaşma her tarafında kendilerini destekleyen turuncu-yeşilli taraftarlara teşekkür eden Haydar Yılmaz, “Kalan 8 haftada taraftarlarımızdan benzer desteği bekliyoruz. Onlar stadı doldurup bize takviye vermeye devam ettiği sürece biz de istediğimiz sonuçları alarak takımımızı ligde tutacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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Kaynak: www.sporx.com

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