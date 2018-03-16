Hasan Çavuşoğlu: ”Bir kısmetsizlik var”

Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında Göztepe ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor çalışmalarını sürdürdü. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu takımın 2 hafta defalarca aldığı galibiyetlerden dolayı mutlu olduklarını ve Göztepe maçının final özelliğinde olduğunu söyledi.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda sakatlığı bulunan Berkan Emir takımdan ayrı düz koşu yaptı. Teknik direktör Mesut Bakkal gözetiminde düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman ayak tenisi çalışmasıyla devam etti. İdmanın son kısmında ise futbolcular strateji çalıştı.

Antrenmanı izleyen Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, takımın ligde bulunduğu konumun kendilerine yakışmadığını söyledi. Takımın iyi futbol oynamasına karşın sonuca yansıtamadıklarını bildiren Hasan Çavuşoğlu, “Son iki maçta tekrar tekrar galibiyetler aldık lakin ondan önceki maçlarda da dar alabileceğimiz maçlar vardı. Konyaspor maçı, Fenerbahçe maçının birincil yarısında 3-1 öne geçme şansımız vardı. Trabzon maçında 1-0 önde iken net kaçan fırsatlarımız vardı. Bir kısmetsizlik vardı ve sonuca gidemedik. Özellikle Konya önünde olağanüstü pozisyonlar vardı. Stoper oyuncumuz Welinton bile yüzde yüz 5 pozisyona girdi fakat gol atamayınca neticeye ulaşamamıştık” dedi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Ligin 24 ve 25’inci haftalarında aldıkları iki galibiyetin kendileri için önemli olduğunu anlatan Çavuşoğlu, Göztepe maçının hepsinden fazla daha manâlı hale geldiğini söyledi. Ligde her ekip her takımı yenebilecek güçte olduğuna işaret eden Hasan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Göztepe maçı final maçı niteliğinde. Taraftarlarımızın desteğiyle iyi sonuçlar aldık. Son haftalarda takımlarına çok manâlı destek verdiler ve böyle de devam etmeliler. Bu bizi hoşnut ediyor. Ama bu hafta aynı birlik beraberliği stadı daha çok doldurarak herkesi maça ağırlama ediyoruz. Maça gelmeyenleri de burada bakmak istiyoruz. Özellikle Başakşehir maçındaki bilinçli ve manalı yardım önemliydi. Böyle de olması gerekiyor. Kulübün zarar görmemesi gerekiyor. Taraftardan benzer şekilde bu maçta da takımlarına sahip çıkmasını bekliyoruz. Bu şehrin takımına sahip çıkmak hepimizin boynun borcu.”

“DAHA AŞAĞI SIRALARDAN KURTULMUŞ DEĞİLİZ”

Ligde mücadelenin arttığına sinyâl eden Çavuşoğlu, “Bundan Böyle ligde basit maç değil. Yukarıya doğru çıkış yapmamız lüzumlu. Daha daha alçak sıralardan kurtulmuş değiliz. Çoğu takımın puanı birbirine çok yakın. Her maç zordur, her takımın maçı zordur. İnşallah çıkışımızı devam ettireceğiz” dedi.

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Kaynak: www.sporx.com

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