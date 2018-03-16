Hamza Hamzaoğlu: ”Eğer kazanamasaydık…”

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Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, fazla kayda değer bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Ligin bundan daha sonra daha zorlama geçeceğini vurgulayan Hamzaoğlu, “Kasımpaşa ile mücadelesi yüksek zorlu bir maç oynadık. Çok manâlı bir maçtı. Buradan alacağımız negatif bir sonuç ayrıca kendimizin keza de bize inananların güvenini kıracaktı. Rakibimizin 10 kişi kalmasına karşın beraberliği yakalaması bizim adımıza hoş değildi. İnşallah bundan sonraki haftalara daha tehlikesiz gideceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum.” diye konuştu.

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Kaynak: www.sporx.com
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