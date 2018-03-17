Günün ilk derbisinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı devirdi

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Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig’deki dev derbi öncesinde U21 Ligi’nin 26. haftasında aleyhinde karşıya geldi.

Fenerbahçe’nin gollerini 20. dakikada Samed Karakoç ile 53. dakikada Boris Rapaic kaydetti. Galatasaray’ın tek golünü ise 36. dakikada Uzlaştırma Zeren attı. Öte Taraftan Samed Karakoç, 60. dakikada kazanılan penaltıda ‘Panenka’ vuruşu denedi fakat başarılı olamadı.

Bu sonucun arkasından Fenerbahçe U21 takımı puanını 49 yaparken, Galatasaray U21 takımı ise 47 puanda kaldı.

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Kaynak: www.sporx.com
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