Göztepe 4 eksikle Alanya deplasmanında

Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta evinde Antalyaspor’u 2-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’ne katılma umutlarını artıran Göztepe, son 10 maçta sadece 1 defa yenebildiği Aytemiz Alanyaspor deplasmanında şanssızlığını kırmak istiyor.

Farklı Alanlara Yönlendirilmiş lig kategorilerinde Akdeniz ekibiyle 15 kere karşısında karşıya gelen sarı-kırmızılılar, rakibini en son 2010-2011 sezonunda 2’nci Lig Beyaz Grup’ta İzmir’de 3-1 yendi.

Son 10 müsabakada Alanyaspor’a karşısında 4 yenilgi ve 5 birliktelik elde eden Göztepe, deplasmanda da rakibini 1990-1991’de 2-1 mağlup edebildi. Son 5 dış saha karşılaşmasını kazanamayan Göztepe, sezonun birincil yarısında Bornova Stadı’nda Alanyaspor’la trajik bir şekilde 3-3 berabere kaldı. Maçın 87’nci dakikasına 3-1 önde giren Göztepe, defalarca yediği gollerle galibiyetten oldu.

Bu sezonun ilk devresinde deplasmanlarda en çok puan toplayan takım unvanını alan Göztepe, ikinci devrede ise gurbette az önce galibiyetle tanışamadı. Son olarak 9 Aralık 2017’de Yeni Malatyaspor’u dıştan 3-2 yenen Göztepe, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarından sadece 1 birliktelik alabildi. Teknik direktör Tamer Tuna Alanyaspor’u yenerek deplasmanlarda kazanma alışkanlıklarına döneceklerini söyledi. Tuna, “Bedensel ve psikolojik anlamda mükemmel durumdayız. Kolay bir yarışma olmayacak fakat istediğimizi alacağız” dedi.

Göztepe’de cezalı Poko ve Selçuk’un yanı sıra sakatlıkları süren Hakan ile Ömer takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

GÖZTEPE’NİN YILDIZLARI MILLI TAKIMDA

Göztepe’nin tecrübeli kalecisi Beto Pimperel ile orta saha oyuncusu Rajko Rotman ülkelerinin milli ekip kadrosuna ziyafet edildi. Kaleci Beto, Portekiz Milli Takımı’nın 23 Mart’ta Darı ve 26 Mart’ta Hollanda ile oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının kadrosuna çağrılırken, Rotman da Slovenya Ulusal Takımı’nın 23 Mart’ta Avusturya ve 27 Mart’ta Belarus ile oluşturacağı özel karşılaşmalar için misafir etme aldı.

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Kaynak: www.sporx.com

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