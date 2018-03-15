‘nin Brezilyalı yıldızı, FB TV’de sosyal ağ üzerinden taraftarların yolladığı soruları yanıtladı.

şimdi en büyük hedefinin şampiyonluk olduğunu bildiren Sambacı, Yerine Getirmek istediğim en büyük hedefim şu anda yakın zamanda gerçekleşmesi olası olan. Yıl sonunda ekip olarak Fenerbahçe ile şampiyon edinmek. Sanırım bu Fenerbahçe’deki en büyük hayalim. Sene sonunda şampiyonluğu hatırasına yapmak. kişisel olarak en büyük hedefim Dünya Kupası’nda oynamak.” dedi.

Gol sevincinin anlamını anlatan Giuliano, “Ben Tanrı’ya fazla inanan biriyim ve bugün bir futbolcu olabildiysem Tanrı’nın beni koruduğu, bana bu armağanı ve bu işi yapabilecek kapasiteyi bana verdiği için. Dolayısıyla her gol attığımda ellerimi yukarı kaldırıyorum ve bu yeteneğin Tanrı’dan geldiğini ve ona şükürler olsun ancak işimi yapabildiğimin farkına varıyorum. Bu benim Tanrı’ya şükretme biçimim.” ifadelerini kullandı.

2 yıl sonra nerede olacağı sorulan kabiliyetli oyuncu, “Burada 4 yıllık bir kontratım var. Hala burada olacağımı düşünüyorum. Bilemiyorum futbolda işler fazla süratli değişir lakin başlıca düşüncem 2 sene daha sonra hala burada olmak.” cevabını verdi.

“TALISCA VE BABEL’İ BEĞENİYORUM”

Türkiye’de en beğendiği oyuncuların Babel ve Talisca olduğunu kaydeden yıldız ad, “Benim fikrime kadar yüksek seviyede olduğunu düşündüğüm birkaç oyuncu var. Talisca fazla sıradışı bir dönem geçiriyor lakin Babel’i de çok beğeniyorum. Beşiktaş’ın oyuncusu ve kendimce eksiksiz bir oyuncu. Beşiktaş’ın maçlarında kaderi etkiliyor. Onu da Türkiye’nin en iyi oyuncuları arasına koyarım.” diye konuştu.

Atatürk’ü tanıyıp tanımadığı sorulan Giuliano, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olduğunu biliyorum. Burada fazla saygı duyulan biri olduğunu biliyorum. Ölüm yıldönümünde tüm Türkiye duruyor. Nerede olursanız olun, herkes yerinde duruyor. Dolayısıyla bütün ülke üstünde etkisi olan birisi.” sözlerini paylaştı.

“ÜSTÜNLÜK ŞANSIMIZ YÜKSEK”

Şampiyonluk yarışı için konuşan 27 yaşındaki futbolcu, “Her maç belirleyici. Bu bir puan yarışı. 6 puan layık bir maç yok, hepsinin önemi aynı. Dolayısıyla ileriyi hesapsızca maç maç galip gelmek manâlı. Fazla dengelenmiş bir lig, üstünlük için yarışmacı 4 büyük ekip var ve sonuna kadar böyle devam edecek. Bizim de şansımız yüksek fakat ayaklarımız yere basmalı ve maç maç düşünmeliyiz.” diye konuştu.

Türkiye’deki en iyi atmosferin kendi statlarında olduğunu söyleyen Brezilyalı ad, “Benim için en iyi atmosfer bizim stadıızda. Evimizde oynadığımız maçlarda iyi atmosfer oluyor. Derbilerden bahsedersek Beşiktaş maçında oynadım ve sıradışı bir etraf vardı. Evimizde Başakşehir ve Trabzonspor ile oynadığımız maçlar için de bu geçerli.” değerlendirmesini yaptı.

“HOCAMIZDAN OYNAMA İZNİ İSTEDİM”

Beşiktaş maçında sakatlığına rağmen oynamasının nedeni merak edilen Giuliano, “Ilk Olarak yaptığım şeye aşığım. Antrenman yapmayı, maçlarda oynamayı seviyorum. Takıma katkı maddesi sağlayamadığımda fena hissediyorum ve bu sakatlık beni çok rahatsız etti çünkü mükemmel olduğun bir zamandı. 3 hafta maçlardan mahrum kaldım. Münkün olan en kısa sürede dönmek istiyordum ama o süre tehlike taşıyordu. Hekim bana hala risk olduğunu söyledi ve 3. hafta sonunda kasın iyileşecek dedi. Bir ytandan da bu aralıksız bir tehlike. 1 yıl geçebilir ve hala bu problemim devam edebilir, bu yüzden çoktan itibarenyoğun bir fizyoterapi ve kendine bakma zamanı. Hocamızdan oynamak için izin istedim çünkü manâlı bir maçtı, takıma katkı sağlamak istedim. Kendimi iyi hissediyordum. Natürel oysa onun düşünce birliği ile oldu. daima karar sizin, ben oynamak isterim fakat karar sizin ve doktorun olacak. Eğer fazla riskli olduğunu düşünürseniz, hiç problem olmaz, kendimi saklayıp bir sonraki maça dek hazır olurum dedim. Olaylar böyle gelişti.” diyerek olayı anlattı.

Fenerbahçe’ye kimi istediği sorulan yıldız ad, “Benimle Gremio’da oynamış bir oyuncuyu isterdim. Üstünden 2 sene geçti. Adı Ramiru. 3. ön libero ya da 3. ön libero olarak oynayabilir. Kısa boylu, fizinsel bir oyuncu. Onunla oynadığım dönem çok istekliydi. Fazla koşuyordu, heybetli akciğerleri vardı. Taktiksel anlamda da çok akıllı.” dedi.

Giuliano, “Türkiye’de en çok sevdiğim şey olarak yemeklerden bahsedebilirim. Kebap benim için şahane. Kebap ve ayran, nehir ve baklama. Benim için çok iyi bir akşam yemeği.” diyerek sözlerini noktaladı.

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Kaynak: www.sporx.com

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