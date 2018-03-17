Gençlerbirliği 90’da puanı kurtardı

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Gençlerbirliği, taraftarı önünde Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk etti. Gençlerbirliği son dakikalarda Akhisarspor aleyhinde golü buldu ve 90 dakika 1-1 sona erdi.
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Teleset Mobilya Akhisarspor’un karşılaşmadaki golünü 43. dakikada Yevhen Seleznyov kaydetti. Gençlerbirliği’nin golünü ise 90. dakikada Petar Skuletic attı.
Bu sonucun peşinde Teleset Mobilya Akhisarspor’un puanı 34 olurken, Gençlerbirliği puanını 27 yaptı.
Süper Lig’in 27. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’a davetli olacak. Akhisarspor ise 27. haftada sahasında Medipol Başakşehir’i misafir edecek.
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Kaynak: www.sporx.com
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