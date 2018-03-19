Galatasaray’ın Yusuf Yazıcı endişesi! 2’de 2…

‘un altyapısından 3 sezon önce A takıma yükselen, her geçen sezon performansını katladı.

Erdoğdu Anadolu Lisesi’nde Guatemala’da 2015 yılında düzenlenen Okul Sporları Dünya Futbol Şampiyonası finalinde, Brezilya temsilcisini 2-1 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra Trabzonspor altyapısından A takıma yükselen Yusuf Printer, ligde 3 sezonda karşı taraf fileleri 11 kez havalandırmayı başardı.

Bordo-mavililer, Yusuf Yazıcı’nın gol attığı 9 maçta 8 başarı, 1 birliktelik alarak yenilgi yüzü görmedi.

azami süre aldığı ve gol attığı sezon

ilk olarak 2015-2016 sezonunda A takımda forma giyen genç oyuncu, 6 lig maçında 334 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti.

Yusuf Printer, 2016-2017 sezonunda 18 lig maçında 1458 dakika tahsis yaparken muhalif fileleri 4 kere havalandırdı. Genç oyuncu, bu sezon ise ligin geride kalan 26 haftasında 25 maçta 1763 dakika mücadele etti, 5 gol ile en golcü dönemini yaşadı.

Attığı goller

Printer, başlangıçta Trabzonspor formasıyla 2015-2016 sezonunun 32. haftasında 6-0 şampiyon geldikleri Çaykur Rizespor maçında 2 kez ağları sarstı.

2016-2017 sezonunda deplasmanda 2-1’lik Bursaspor, iç sahada 4-0’lık Gaziantepspor ve 2-0’lık Galatasaray galibiyetlerinde karşı taraf filelere birer gol gönderen genç oyuncu, 1-1 biten Adanaspor maçında da takımının tek golünü attı.

Yusuf Yazıcı, bu sezon Trabzonspor’un sahasında 2-1 şampiyon geldiği Galatasaray, 4-3 yendiği Osmanlıspor, 1-0 galip geldiği Bursaspor maçlarında birer, 4-1 kazandığı Evkur Yeni Malatyaspor maçında 2 kez fileleri havalandırdı.

Bordo-mavili futbolcu, bu sezon 4 maçtaki 5 golünü Medical Park’ta atarken bu maçlarda bordo-mavililer, şampiyon gelerek 12 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray’ı abes geçmiyor

Ligin 27. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı, daha önceki sezonlardaki Galatasaray maçlarını abes geçmedi.

Genç oyuncu, Galatasaray karşısında son 2 sezonda 2 maçta görev yaparken bu maçlarda da gol attı. Yusuf Yazıcı, Trabzonspor’un iç sahada 2016-2017 sezonunda Galatasaray’ı 2-0, bu sezon da 2-1 yendiği maçlarda gol atma başarısı gösterdi.

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Kaynak: www.sporx.com

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