Galatasaray’ın korku tünelinde tek fark; Fatih Terim…

Galatasaray’da sezona fırtına gibi başlamış oysa Trabzonspor karşılaşmasıyla başlayan engebeli fikstürde darmadağın olmuştu. Teknik direktör Igor Tudor o dönemde takımı bir arada tutmayı başaramamış ve Aslan 15 puanın 9’unu yitirip zirveden inmişti. Şimdi sarı-kırmızılıların ‘korku tüneli’ olarak gördüğü o maçlara Aslan, kulübede Fatih Terim ile çıkacak

Galatasaray, sezonun birincil yarısında bu dönemde Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş’a deplasmanda yenilmişti. Evinde ise G.Birliği ve Alanyaspor maçlarını kazanmıştı. 21. şampiyonluğun yolu Cimbom, İgor Tudor ile dağıldığı bu kritik engebeli maç zincirine bu kez tecrübeli hocası Fatih Terim ile girecek.

İmparator, milli maçlar sonrası başlayacak bu çabuk öncesi öğrencilerine motivasyon konuşmaları yapacak. Bu 5’li seriden enerjik çıkmaları halinde 21. şampiyonluğa çok yakın olduklarını oyuncularına aktaracak. Fatih Terim bu dönemde tüm takımdan tam ağırbaşlılık istiyor

——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







