Galatasaray’ın eski futbolcusu, Ajax’a transfer oluyor!

‘ın iki sezon önce büyük beklentilerle kadrosuna kattığı fakat beklentilerin çok uzağında kalaniçin Hollanda’dan transfer iddiası geldi.

Devre arası transfer döneminde Galatasaray’dan bonservissiz bir şekilde Bundesliga ekibi Mainz’a aktarma olan 33 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Ajax’a aktarma olacağı belirtildi.

”AJAX’A KAPILARI KAPATMADIM”

Konu hakkında açıklamalarda yer alan de Jong, ‘Ajax’a kapıları hiç kapatmadım. Nigel, sana ihtiyacımız var demeleri halinde Ajax’a dönmek isterim” sözlerini kullandı. Sezon sonunda Mainz ile sözleşmesi sona erecek olan deneyimli futbolcu, bonservissiz bir şekilde aktarma olabilecek.

Sezonun ilk yarısında Galatasaray’da forma şansı bulamayan Nigel de Jong, ikinci yarıda aktarma olduğu Mainz ile de sadece 5 maça çıkabilmişti.

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Kaynak: www.sporx.com

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