Galatasaray’ın eski başkanları iddialı; “Kazanacağız”

Galatasaray yarın ezeli rakibi Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki 19 takvim yenilmezlik serisine son vermek için çalışmalarını sürdürürken, eski başkanlar Cim-Bom’un kazacağını düşünüyor.Sarı-kırmızılı kulüpte değişik dönemlerde başkanlık yapan Dursun Özbek, Faruk Süren, Duygun Yarsuvat, Alp Yalman ve Mehmet Cansun Kadıköy’deki dev derbi öncesinde düşüncelerini anlattı.

DURSUN ÖZBEK: Galatasaray tecrübeli hocası Fatih Terim yönetiminde, kaliteli kadrosuyla bizlere hoş bir başarı hediye edecektir. Buna inancım tamdır.

FARUK SÜREN: Kayda Değer bir derbi. 300 küsür kez iki takım karşılaştı. Fenerbahçe kaybederse puan farkının 9’a çıkacak olması üzerlerinde bir gerginlik yaratacaktır. Hakem Bülent Yıldırım’ın maçın anında başında niyetleri iyi sezmesi gerekir. Aksi halde kontrolü kaybedebilir. Galatasaray yenecek güçte ama beraberlik daha ağır basıyor.

ALP YALMAN: Benim için tek sonuç var. O da Galatasaray’ın kazanıyor olması.

MEHMET CANSUN: Kadıköy’de alınacak bir beraberlik de Galatasaray’a yarıyor fakat ben 3 puan isterim. Galatasaray, deplasmandaki şanssızlığına son verip kazanacak.

DUYGUN YARSUVAT: Gollü bir derbi izleriz ve Galatasaray kazanır. Misafir Etme gelirse maça giderim.

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Kaynak: www.sporx.com

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