Galatasaray’ın antrenmanı, İngilizlerin manşetinde!

, Fenerbahçe derbisi öncesi Türk Telekom Stadyumu’nda 27.681 taraftar önünde antrenman gerçekleştirdi. Maç atmosferini aratmayan bir şekilde geçen antrenman, dünya basınının da ilgisini çekti.

İngiliz Daily Mail gazetesi, manşetinde Galatasaray’ın taraftarı önünde yaptığı antrenmanı haberleştirirken taraftarlardan iltifat ile bahsetti.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Daily Mail, Galatasaray’ın ”Onlar cehennem diyor, biz ise cennet diyoruz. Sarı ve kırmızı cennet” tweetini paylaşırken antrenman fotoğrafları ve videolarına sayfasından yer verdi.

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Kaynak: www.sporx.com

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