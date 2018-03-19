Galatasaray’dan ilk transfer hamlesi

Kadıköy’de 0-0 biten Fenerbahçe derbisinde Galatasaray’ın iki kahramanı vardı, biri Muslera diğeri de Nagatomo…

Geldiği günden bu yanaki en iyi performanslarından birini ortaya koyan Japon futbolcu, herkesten tam anekdot aldı. Teknik direktör Fatih Terim de 90 dakika sonunda onun için bambaşka parantez açtı.

İmparator, “Nagatomo bizim ‘iyi ancak aldık’ diyebileceğimiz bir futbolcumuz. Sadece futboluyla yok, karakteriyle de harmoni sağlayan biri. Takımımızda gelecek sezon da devam etmesini isterim” derken, bu sözler sonrası idare hemen çalışmalara başladı.

1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Galatasaray’da mutlu olan ve İstanbul’u fazla seven Japon sol bekin, devre aralarında kiralık geldiği Cim Bom’da kalmaya sıcak baktığı öğrenilirken, kulübü İnter’le kısa zamanda bağlantı kurulacak.

Idare, sezon bitmeden İtalyan kulübüyle anlaşma sağlamayı hedefliyor. İnter ile 1 yıl daha sözleşmesi kalan Nagatomo’nun bonservisini uygun bir bedelle almayı planlayan Galatasaray, ilk transferi 31 yaşındaki futbolcu ile gerçekleştirmek istiyor.

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Kaynak: www.sporx.com

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