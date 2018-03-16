Galatasaray’da kaleci Eray İşcan ameliyat edildi

kalecisi, dizinden ve burnundan ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşında kalecinin sıhhat hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

“Oyuncumuz Eray İşcan bugün sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park’ta kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir diz artroskopisi ameliyatı geçirmiştir, oyuncumuza aynı seansta Yrd. Doç. Dr. Muhammed Pamukçu göre burnundan nefes almasını kolaylaştırmak amaçlı bir ameliyat daha yapılmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

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Kaynak: www.sporx.com

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