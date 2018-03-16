Galatasaray’da Fernando sevinci!

Galatasaray’da artık derbi ile birlikteda birincil 11’deki yerine kavuşuyor. Ligin ilk yarısının son maçı olan Göztepe mücadelesinde sakatlanan Brezilyalı oyuncu son haftalarda zaman buldu… Ama Fatih Terim, F.Bahçe derbisini düşünerek oyuncusunun riske etmeyi hiç düşünmedi.

Engel kalmadı

Ligde daima yerine geçen kimse tuttuğu Fernando’yu adım adım bu mücadeleye hazırlayan deneyimli teknik adam, bu karşılaşmanın düğümünü çözecek isimlerden biri olarak da Fernando’yu görüyor.

Özel idmanlar yaptırdığı Fernando için teknik heyet, aralıksız afiyet kurulu ile de temastaydı. Durumu yakından peşine düşüp takip edilirken derbide ilk 11’de olmasının önünde de hiç engel kalmadığı öğrenildi.

Fernando, Terim’in planlarında Josef ve Mehmet Topal karşı takımın da kilit oyuncusu olacak.

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Kaynak: www.sporx.com

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